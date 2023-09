Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 ottobre 2023

Fomentata da Lara, Ida ancora non si fida di Roberto e Marina, tanto da provare a fuggire col bambino. Marina cercherà di conquistare la fiducia della donna rievocando un ricordo per lei molto straziante. Dopo l’ennesima notte fatta di eccessi e frequentazioni occasionali, Nunzio decide di parlare con Rossella per scusarsi con lei. Assistendo al modo in cui Bice parla del figlio Gerry, Guido rivive il suo traumatico passato e Mariella sembra non essere in grado di capirne lo stato d’animo.