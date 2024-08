Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 settembre 2024

Clara sta per dare alla luce la piccola Nunzia e Rosa si strugge in attesa di notizie, Eduardo deve affrontare i due sicari pronti a ucciderlo, ma all’ultimo momento Alberto compirà un gesto sorprendente, ponendo l’ex camorrista di fronte a una difficile scelta. Michele e Silvia cercano di ricucire i rapporti tra Guido e Mariella o, quanto meno, di limitare i danni, ma l’impresa si rivelerà praticamente disperata. La presenza di Valeria a casa di Niko potrebbe prolungarsi più del previsto e Renato farà fatica a non intromettersi in questioni che non lo riguardano.