Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 aprile 2020

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 20 a venerdì 24 aprile. La stagione numero 16 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



Lunedì 20 aprile Distrutto dalla partenza di Arianna, sull’eco di un discorso molto lucido e provocatorio da parte di Angela sul suo rapporto con le donne della sua vita e con Arianna in particolare, Andrea vive il suo incubo peggiore, in un mondo popolato da improbabili donne adoranti, nell’incapacità di dimostrare di essere cambiato e di non essere più il playboy di un tempo. Ma quando si risveglia, una bellissima sorpresa sarà pronta ad andargli incontro.

martedì 21 aprile Roberto, ormai inarrestabile nella sua guerra contro Greta, prova a colpirla anche nel lavoro, ma stavolta Greta non sembra intenzionata a soccombere e si decide ad affrontarlo in un doloroso confronto a tre. Filippo riceve la visita inattesa di una persona che sembra voler “mettere tenda” a casa sua scombinando i suoi equilibri, mentre Andrea, atterrato a una realtà molto più piacevole del sogno, si gode il ritorno di Arianna, ma non per molto.

Mercoledì 22 aprile Provocata da Roberto che non si cura nemmeno di nasconderle i suoi tradimenti, Greta si carica di rabbia contro Marina. Convinta che Filippo stia con Viola, Serena decide di dare una svolta alla propria vita sentimentale. Dopo aver entusiasmato Renato superando diritto privato, Niko ha in mente un progetto di cui il padre potrebbe non essere felice.

Giovedì 23 aprile Mentre Angela si augura che Vintariello si sia davvero lasciato la sua vita di criminale alle spalle, il passato torna prepotentemente a riaffacciarsi nella vita dell’ex boss. Nonostante Teresa metta in guardia Greta sulla spietatezza di Roberto e Marina, i due stanno già ordendo un piano ai danni della donna. Nonostante gli sforzi di Rossella, Gianluca non sembra intenzionato a impegnarsi seriamente nello studio.

venerdì 24 aprile Giulia assiste scossa alla reazione di Vintariello all’intimidazione subita, ma l’ex boss medita intanto un’inaspettata decisione. Rossella cerca a fatica il modo giusto di porsi con Gianluca, ma il loro equilibrio di coppia è minato dall’arrivo di una ragazza dal fascino ispanico. Snobbato da Renato, che è preso dai suoi impegni di lavoro, Raffaele escogita una piccola “vendetta”.

