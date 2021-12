Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 dicembre 2021

Determinato a non partecipare al cenone di Natale, Patrizio rimane da solo al Vulcano e solo un miracolo di Babbo Natale potrebbe fargli cambiare idea. Silvia e Otello sono in partenza per Indica. A Bolzano l’atmosfera tra Rossella e Riccardo si è guastata per la presenza di una donna misteriosa. Con Speranza in partenza per tornare in famiglia, Vittorio continua nel suo piano, suscitando gli interrogativi di Guido e Mariella.