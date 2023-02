Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 febbraio 2023

Per la difesa di Lello Valsano, è giunto il momento di presentare i testimoni a favore. Sarà l’occasione, da parte dell’avvocato difensore, di sfoderare tutte le sue ciniche armi per provare a ottenere la semi-imputabilità per il suo assistito. Al Vulcano, la persistente penuria di clienti farà acuire la tensione tra Nunzio e Fausto, che teme di perdere il lavoro. Giulia rivede mastro Peppe, ma questa volta l’uomo non è da solo.