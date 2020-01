Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 gennaio 2020

Dopo lo scontro con Sebastiano e Fabrizio, Marina entra in una crisi profonda che avrà ripercussioni sul lavoro. Roberto, preoccupato, cerca di capire cosa sia successo. Giulia teme di aver offeso Marcello e si sfoga con Ornella. Mentre Otello trova un rifugio lontano dal palazzo, Silvia e Rossella decidono di intervenire nella crisi tra l’ex vigile e Teresa.

Deciso a dimostrare a Marina l’autenticità dei propri sentimenti, Fabrizio prenderà una clamorosa decisione. Mentre Angela e Franco continuano a litigare in merito all’opportunità di affiancare a Bianca un insegnante privato, Giulia inizia a preoccuparsi per il prolungato silenzio di Marcello. Dopo essersi riconciliato con Renato, Otello sbroglierà finalmente il nodo del rapporto a distanza con Teresa.

Dopo aver ricevuto una telefonata che proprio non si aspettava, Arianna comincia a patire sempre di più la distanza con Andrea. Giulia appare sempre più coinvolta da Marcello. Bianca, intanto, sta per vivere una brutta giornata a scuola. Dopo aver scoperto la verità su Fabrizio, Marina si troverà a prendere un’importante e dolorosa decisione.

giovedì 23 gennaio

I problemi scolastici di Bianca sembrano non avere fine anche se Angela inizia a intravederne il motivo. Giulia finirà col fare un inconsapevole passo falso. Filippo patirà sempre più la distanza della moglie e della figlia e il suo inconscio gli manderà segnali che l’uomo non potrà più ignorare. Colpito dalla tristezza di Arianna, Samuel escogiterà un modo per farla tornare a sorridere.