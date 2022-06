Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 giugno 2022

Diego, temendo che Raffaele possa avere una sbandata per Elvira, cercherà di favorire il riavvicinamento tra lui e Ornella. Niko riceve la lettera di Tregara da Eugenio: che farà con Clara? Silvia torna da Bari giusto in tempo per raccogliere lo sfogo di Rossella, ancora indecisa se dare o meno una seconda possibilità a Riccardo. Guido sorprende Mariella e Samuel mezzi nudi in casa, ma il problema vero sarà arginare Espedito.