Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 luglio 2020

18 Luglio 2020 | 08:36 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 20 a venerdì 24 luglio. La stagione numero 24 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



Lunedì 20 luglio Filippo si prodiga per restituire un po' di serenità a sua figlia Irene. Marina si trova a dover mediare tra ferri e Fabrizio. Viola è sempre più in crisi con Eugenio. Clara e Alberto si uniscono inaspettatamente a un pranzo in cortile tra gli abitanti del palazzo e Patrizio non resta insensibile al fascino candido e ingenuo della ragazza.

martedì 21 luglio Sempre più in difficoltà nel districarsi tra Fabrizio e Roberto, per ridurre le tensioni, Marina fa una proposta a Ferri che potrebbe rivelarsi un grande passo falso. In pena per Viola, Angela le fa un bel regalo di compleanno, ma la ragazza non reagisce nel modo sperato. Con la furba autoesclusione di Guido, Mariella e Silvia avranno il compito di invitare ufficialmente Dolly al matrimonio, ma le cose non andranno come previsto.

Mercoledì 22 luglio Scoppiano le tensioni tra Mariella e Dolly: ma forse c'è una soluzione che metterà tutti d'accordo. In procinto di riprendere il suo vecchio lavoro, Viola incrocerà una vecchia conoscenza. Roberto sembra ormai deciso a far saltare l'accordo con i Cantieri, ma Filippo non sembra pensarla allo stesso modo. Tregara continua a nascondersi e per Alberto le cose si mettono male.

Giovedì 23 luglio Nicotera cerca di carpire informazioni su Tregara mettendo sotto torchio Alberto, che dovrà decidere se rivelare al magistrato la verità, mettendo a rischio la sua incolumità. Filippo cerca il sostegno di Serena nella sua battaglia contro il padre, ma la Cirillo non sa cosa fare. Nel giorno del suo compleanno, Viola riceverà una toccante dimostrazione d’amore dalla sua famiglia.

venerdì 24 luglio Patrizio lascerà trasparire più chiaramente la sua infatuazione per Clara, Alberto sarà messo sempre di più sotto pressione da Nicotera. Dispiaciuta per gli attriti tra Roberto e Filippo, Marina cercherà di accordarsi con Ferri riguardo al chartering.

