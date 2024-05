Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 maggio 2024

L’aspro confronto fra Ferri e Raffaele avrà un esito inatteso con delle ripercussioni che non coinvolgeranno solo i diretti interessati. Per risolvere la situazione incresciosa che potrebbe riservare a Raffaele non pochi problemi, Diego e Renato gli daranno dei suggerimenti opposti. Intanto Damiano non riesce a non pensare a quello che ha visto. Parlerà con Viola delle sue recondite paure?