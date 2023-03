Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 marzo 2023

La sera prima del suo esame, Manuela si lascia convincere dalla sorella e da Samuel a bere qualcosa con loro, col proposito di non fare tardi. Ma non tutto andrà come previsto e toccherà a Serena provare a rimediare. La proposta di separazione di Eugenio giunge per Viola come un fulmine a ciel sereno. I due dissimulano con Raffaele, Ornella e Antonio, soprattutto per preservare il bambino, ma una decisione andrà presa.