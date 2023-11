Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 novembre 2023

Riccardo e Rossella sono di nuovo in conflitto sul lavoro. Una donna misteriosa entrerà al Vulcano generando subito grande curiosità. Marina e Ferri sono sempre più preoccupati per l’approssimarsi della possibile scarcerazione di Lara, ma la donna sta per cadere nella rete di Gabriella Sebillo. Alberto cerca un appiglio per ottenere l’affido esclusivo del figlio, Clara si aprirà con Rosa sui suoi sentimenti per Eduardo.