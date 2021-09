Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 settembre 2021

Le indagini di Niko costringeranno Adele a rimettere in discussione la sua relazione con Mauro, facendo sorgere nella sua mente inquietanti dubbi sull’integrità dell’uomo. Mentre, approfittando di un imprevisto, Roberto cerca di riguadagnare terreno con Marina, Serena realizza con amarezza che, nonostante la sua partenza per Tenerife, Viviana non è mai scomparsa dalla vita di Filippo.