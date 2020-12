Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 dicembre 2020

19 Dicembre 2020 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre. La stagione numero 25 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



Lunedì 21 dicembre Ferri propone di diventare il socio di maggioranza dei cantieri, come reagiranno Marina e Fabrizio? Tra Susanna e Niko ci sarà un piccolo riavvicinamento: i due sono ancora destinati ad avere un futuro insieme? Dopo aver subito un brutto scherzetto da Vittorio, Patrizio sta per rendergli pan per focaccia.

Martedì 22 dicembre Coinvolto nei drammi amorosi di Ugo, Niko faticherà non poco a far sì che tutto si risolva per il meglio, ma alla fine sarà lui ad avere una sorpresa. Deciso a condurre in porto il proprio piano ai danni di Fabrizio e Marina, Roberto si rivelerà ancora una volta un abile manipolatore.

Mercoledì 23 dicembre L'acquisizione del pacchetto di maggioranza dei cantieri da parte di Roberto, oltre a modificare l’assetto societario, sconvolgerà anche gli equilibri interni alla coppia di Marina e Fabrizio? Messa da parte ogni speranza di riconciliazione con Susanna, Niko prenderà un'importante decisione sul piano professionale.

Giovedì 24 dicembre È la Vigilia di Natale. Mentre fervono i preparativi per il cenone, Raffaele si accorge che il suo amato presepe presenta un inconveniente che rischia di minare il classico rito della tradizione natalizia. Bianca è rattristata per l'assenza dei genitori, Renato decide di fare un'inaspettata sorpresa a Niko.

Venerdì 25 dicembre Patrizio verrà coinvolto in un piano per sottrarsi al Natale a Indica, Niko porterà Jimmy a fare una visita speciale, Alberto inviterà Clara nel suo nuovo appartamento, Ferri sarà diviso tra l'attrazione per Lara e il legame mai interrotto con Marina: il 25 dicembre passerà alquanto movimentato…

