Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 febbraio 2022

Messo in crisi dalla ricostruzione di Giovanni della sua storia con Katia, Franco inizia a nutrire qualche perplessità sulla donna. Dopo aver fantasticato di lavorare in un ristorante a Barcellona, Patrizio s’interroga se lavorare al Vulcano sia ciò che vorrebbe fare. Raffaele apprende che le cose tra Renato e Giuditta non sono andate esattamente come la donna vuole far credere.