Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 marzo 2022

L’incomprensibile azione perpetrata da Bianca ai danni di Silvia, potrebbe essere solo il primo atto di un gioco pericoloso in cui si è infilata la ragazzina. Fabrizio è in procinto di affrontare l’udienza del processo a suo carico. Roberto chiederà conto a Marina della sua prolungata assenza dai Cantieri, celando un coinvolgimento non solo professionale. Per avere la giusta intimità con Speranza, Samuel chiede a Patrizio di poter affittare il seminterrato, ma lui lo ha già promesso a qualcuno che Samuel conosce molto bene.