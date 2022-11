Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 novembre 2022

Niko è sempre più rabbioso e dilaniato da un doloroso senso di impotenza e cresce in lui il disperato desiderio di rendere giustizia a Susanna. Ancora una volta Ornella si rivelerà una confidente in grado di accogliere il dolore di chi le chiede aiuto. Decisa a organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Antonello, Bianca elabora un piano per far sì che quel giorno vada alla terrazza.