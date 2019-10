Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 ottobre 2019

lunedì 21 ottobre

Mentre Raffaele è sempre più in pena per suo figlio, Nicotera matura degli inquietanti sospetti su Diego. Temendo che Alex sappia qualcosa della sua tresca passata con Anita, Vittorio cerca il consiglio di Rossella per capire come comportarsi. Preoccupata per Renato, Giulia fa un gesto premuroso verso l’ex marito che però non la prende affatto bene.