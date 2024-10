Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 ottobre 2024

Damiano è alle prese con un momento molto difficile della sua vita e il supporto della sua famiglia, compresa Viola, Ornella e Raffaele, non è sufficiente a distrarlo. Dopo aver saputo dell’incidente di Diana, Rossella mette da parte le questioni di cuore per mettere davanti il suo lavoro come medico per aiutarla. Filippo, combattuto tra le aspirazioni professionali di Michele e le intromissioni di Roberto nella gestione della radio, rivela a Serena di nutrire molta ansia per il futuro.