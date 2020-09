Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 settembre 2020

Dovendo rispettare il provvedimento del giudice, Serena si appresta a compiere un passo estremamente doloroso. Mentre Giulia si augura che l’uomo che l'ha truffata paghi per le proprie colpe, Marco Modica si presenta in commissariato a rendere la sua versione dei fatti. L'ispettore Torre crederà alle sue parole? Ingolosita dalla ricchezza di Cotugno, Cinzia cercherà di circuire il vigile.

Mercoledì 23 settembre

Nonostante l'aiuto e il sostegno di Giulia, Serena sembra sempre più stressata dalle vicende legate alla sua separazione. D’accordo con Michele, Diego comincia a raccogliere le testimonianze dei riders in giro per la città. In chiara ansia da prestazione, Patrizio costringe Samuel a estenuanti sessioni di lavoro extra, ma Max Peluso potrebbe avere una spiacevole sorpresa in serbo per il giovane chef.