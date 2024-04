Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 aprile 2024

Eduardo sembra ormai deciso a entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ma Clara gli farà una proposta spiazzante. Ferri e Marina si apprestano a organizzare il viaggio in Corea del Sud, ma una visita a sorpresa getterà un po’ di scompiglio in casa, rischiando di rompere gli equilibri e incrinare il rapporto con Ida. La ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione, darà modo a Michele di fare memoria in radio dei valori fondativi della Repubblica Italiana.