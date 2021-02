Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 febbraio 2021

Mentre Niko fa il possibile per portare alla luce la verità sul crimine di cui è accusato Emil Stoian, Michele farà una scoperta che rimette tutto in discussione. Guido e Mariella tornano a casa, convinti di godersi la tranquillità del palazzo, ma scopriranno che li attendono diverse sorprese.

Martedì 23 febbraio

Deciso a far emergere la verità sull’innocenza di Emil, Michele andrà a parlare con Torre consapevole che le sorti del ragazzo dipendano da Silvia. Deciso a partecipare alla partita di poker, Nunzio sarà costretto a mentire a Franco. Preoccupato per la cena con la famiglia di Bruno, Sasà farà una proposta indecente a Mariella ma il ciclone Bice è sempre in agguato.