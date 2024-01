Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 gennaio 2024

Un’iniziativa di Damiano per aiutare Viola ad appianare i rapporti col figlio, non andrà come previsto e rischierà di peggiorare la situazione. Per Eugenio, intanto, si potrebbero creare le condizioni giuste per un ulteriore avvicinamento con Lucia. Diego è sempre più nervoso per come Roberto e Marina si sono comportati con Ida e avrà uno scontro con Filippo e Serena per questo motivo.