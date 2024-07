Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 luglio 2024

Michele e Silvia provano a stemperare la tensione fra Guido e Mariella, ma la donna non riesce più a reggere la pesante situazione che si è creata in casa e, complice involontaria Bice, prenderà una drastica decisione. Ferri, con Marina al suo fianco, è pronto a formalizzare la propria offerta a Chiara Petrone, Michele e Filippo si confronteranno sul nuovo possibile scenario, manifestando le rispettive preoccupazioni. Manuel cercherà in tutti i modi di convincere la madre ad accettare l’invito di Marika e a partire per una breve vacanza al mare, facendosi forte del supporto incondizionato di due suoi cari grandi amici.