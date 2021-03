Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 marzo 2021

Quando per Filippo e Serena le cose sembreranno mettersi per il meglio, un imprevisto rischierà di minare la loro felicità. Michele e Silvia proveranno a far sì che Rossella non comprometta il proprio futuro per il momento di crisi che sta vivendo mentre qualcuna cercherà di approfittare della situazione. Guido e Mariella saranno coinvolti da Bice e Sasà in una divertente girandola di sotterfugi e mezze verità.