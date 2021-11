Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 novembre 2021

Sarà un giorno da non dimenticare per Adele che, proprio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, troverà il coraggio di liberarsi di un “peso” importante. Mentre Rossella deciderà se restare a Napoli o partire, per Silvia e Michele è arrivato il momento di affrontare la realtà. Sul piede di guerra per l’assunzione di Alberto allo studio di Niko, Renato troverà il supporto, non proprio disinteressato, di Patrizio.