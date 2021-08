Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 agosto 2021

Concluse le vacanze con Michele, Silvia si prepara ad affrontare il ritorno a Napoli dove ad aspettarla c’è Giancarlo. La dichiarazione di Alberto sembra aver mandato in crisi Clara. Patrizio, forte del supporto della sua famiglia, è sempre più deciso a impegnarsi nella loro relazione. Jimmy continua a pensare a Cristina, Bianca vivrà un momento difficile.

Un piccolo incidente allo studio farà crescere in Renato il rancore verso Susanna mentre la ragazza, in uno struggente faccia a faccia, farà a Niko una rivelazione che lo lascerà senza parole. Divisa fra Michele e Giancarlo, Silvia si confiderà con Mariella mettendo l’amica in una posizione difficile. Lo scarso interesse per le questioni di cuore da parte di Bianca desta qualche preoccupazione in Angela e Franco, ma tutto sommato l’amore può attendere.