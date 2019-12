Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 dicembre 2019

lunedì 23 dicembre

Lo scontro tra Giulia e Angela si fa ancora più duro e Clara è sempre più manipolata da Alberto. Andrea riesce a convincere Arianna a partire per Londra e in aereo i due si ritrovano insieme a un inaspettato passeggero. Incastrato da Raffaele, Renato rischia di ritrovarsi davvero Otello come convivente.