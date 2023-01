Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 gennaio 2023

Nunzio affronta il colloquio in Commissariato. Silvia è indecisa se rispondere o meno alle recensioni negative che accusano il Vulcano di non aver licenziato il cuoco. Alice si sente sempre più in colpa e sotto pressione. Angela e Franco sono in disaccordo sull’opportunità di punire o meno Bianca che a scuola è sempre più isolata. Guido viene costretto da Mariella a redarguire Serena.