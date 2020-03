Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 marzo 2020

La volontà di preservare la famiglia porterà Eugenio a chiedere il sostegno di Raffaele, ma la situazione, potenzialmente esplosiva, potrebbe deflagrare comunque. La scelta della babysitter per Irene costituirà una nuova occasione di scontro fra Serena e Filippo. L’irruente ritorno di Otello creerà scompiglio e preoccupazioni in parecchi abitanti di Palazzo Palladini.

Mentre Eugenio sembra deciso a tenere Viola all’oscuro degli ultimi eventi, Raffaele e Ornella, contrari a quella decisione e molto preoccupati, sono tormentati sul da farsi. Fra ripicche, equivoci e altri dispetti, la guerra condominiale che contrappone Renato e Guido a Otello sembra non aver fine. Bianca troverà un nuovo amico che vorrebbe accogliere alla Terrazza, ma troverà un’inaspettata oppositrice in Giulia.

Giovedì 26 marzo

Dopo aver cercato riscontri sulle rivelazioni dell’assistente di Sebastiano Rosato, Aldo Leone non ha buone notizie per Marina, ma un’intuizione della donna potrebbe rivelarsi determinante. Mentre Viola è decisa a restare accanto al marito, Eugenio preme per dare una svolta alle indagini, puntando su un membro del clan Tregara. Filippo e Serena, nella reciproca freddezza, sono alle prese con la scelta della babysitter per Irene.