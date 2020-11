Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 novembre 2020

Ritrovando l’affiatamento di un tempo, Rossella e Patrizio riescono a far nascere il figlio di Clara ma qualcuno sembra pronto a minare quella felicità ritrovata. Michele appare sempre più combattuto tra l’emotività della moglie e la sua vocazione di giornalista. Finalmente Cotugno riesce a liberarsi di Cinzia ma, prima di andar via, la donna gli rivela qualcosa che lo getterà nello sconforto.

La trasmissione di Vittorio e Michele sul tema dell’inclusione delle minoranze indispettisce una frangia di esaltati estremisti. Frustrato dalla consapevolezza di essere stato preso allo studio Leone grazie all’intercessione di Beatrice, Niko sta per ricevere una nuova proposta di lavoro. Rossella finalmente si è decisa a chiedere la tesi al professor Volpicelli ma qualcuno rischia di bloccarla.

Giovedì 26 novembre

Dopo aver affrontato Susanna, intimandole di lasciarlo in pace, Niko reagisce male anche sul lavoro e la famiglia è preoccupata per lui perché il ragazzo sembra ormai fuori controllo. Usando la dialettica, Michele riesce a tenere sotto controllo i contestatori in radio e con Silvia ha luogo un difficile confronto. Fabrizio è convinto di essersi liberato finalmente di Roberto, ma Ferri e Lara si preparano a sferrare l'ultimo attacco.