Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 ottobre 2023

Preoccupato all’idea di perdere Tommaso, Roberto cerca di convincere Marina a cambiare le sue intenzioni. Dopo aver affidato alle pagine del suo diario il compito di rivelare a Giulia della sua malattia, Luca, in crisi, teme di poter diventare un peso per lei. Raffaele e Renato sembrano aver escogitato un piano perfetto per impedire a Otello di partire in moto per Indica.