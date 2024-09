Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 settembre 2024

Marina viene di nuovo convocata dalla polizia e la sua posizione potrebbe aggravarsi. Ma anche Ida potrebbe non aver detto la verità in merito alla notte dell'aggressione... Vincendo l’imbarazzo, Manuela decide di confidare a Niko la disavventura vissuta col parco archeologico, a causa di Costabile. Nunzio e Silvia hanno un nuovo scontro in merito all’ipotesi di ristrutturare il Vulcano e Rossella è dispiaciuta per la situazione.