Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 agosto 2020

Lunedì 24 agosto

Giulia e Angela proveranno a calmare Clara che, in pena per Alberto e per la prolungata assenza della madre, finirà per mettersi in una situazione estremamente pericolosa. Confidando nel fatto che i rapporti fra loro siano migliorati, Marina chiederà un favore a Ferri, che però si rivelerà ancora molto risentito nei suoi riguardi. Grazie a Patrizio, Rossella riuscirà ad arrivare in tempo per sostenere l’esame?