Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 aprile 2023

Le attenzioni di Ferri per Lara e il bambino fanno crescere in Marina un sentimento di dolorosa frustrazione che non accenna a placarsi. Un terribile segreto però si nasconde dietro i malesseri di Tommaso. Scioccata dall’attacco di Rosa, Viola si troverà a gestire un’imbarazzante situazione con Raffaele. Costretto a subire il terzo grado da Bice e Mariella per giustificare le foto con le tre tedesche scattate da Massaro al pub, Guido farà di tutto per riconquistare la fiducia della moglie.