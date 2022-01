Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 gennaio 2022

Nonostante la paura patita per il comportamento aggressivo di Fabrizio, Marina si preoccupa per le sue condizioni di salute. Intanto Roberto trascura Lara e decide di stare vicino a Marina in quel momento per lei così delicato. Jimmy torna da scuola molto colpito, perché la maestra ha tenuto una lezione per celebrare il Giorno della Memoria. La rievocazione di quei tragici eventi sarà un’occasione, per lui e Bianca, per apprendere un episodio inedito accaduto in quegli anni, che riguarda Palazzo Palladini.