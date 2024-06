Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 giugno 2024

Deciso a reagire all’attacco subìto dalla giornalista, Ferri metterà in campo tutte le sue armi facendo leva anche su Filippo con un’insolita e spiazzante richiesta. Lucia Cimmino, nel tentativo di rintracciare il luogo in cui si nasconde il boss Torrente, coinvolgerà Damiano in un’importante operazione di polizia. Silvia e Michele decidono di intervenire nell’amicizia tra Claudia e Guido per evitare che Del Bue comprometta il suo matrimonio.