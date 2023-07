Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 luglio 2023

Samuel, in piena crisi per il suo tradimento con Micaela, cerca un amico con cui sfogarsi. Ada esprime sempre di più a Rossella il suo interesse per Nunzio cercando la sua complicità. Un piccolo screzio tra Manuel e Antonio rischia di gettare un’ombra sulla loro amicizia. Alberto si rivolgerà a Serena per lamentarsi delle gemelle, colpevoli di non pagare l’affitto.