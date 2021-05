Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 maggio 2021

Messo con le spalle al muro da Alberto e Pietro, Roberto non riesce a trovare vie d'uscita e sembra ormai costretto ad accettare l'inevitabile sconfitta, non sa che qualcuno sta per correre in suo soccorso. Triste e col cuore spezzato, Speranza si prepara a partire per tornare a casa sua. Come la prenderà Vittorio?