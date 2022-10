Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 ottobre 2022

Roberto ha un’intuizione: secondo lui Marina non si è allontanata di sua volontà. Mentre Jimmy si ostina a non avere più rapporti con la madre, Niko è consapevole che Micaela si muoverà legalmente e allerta Alberto per una strategia di difesa. Mentre i bambini continuano a indagare sul fantasma, grazie ai lavori nel seminterrato Mastro Peppe e Alberto scoprono che effettivamente c’è un vano segreto in cui qualcuno, in passato, si è nascosto.