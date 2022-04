Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 2022

Lara e Roberto si preparano a festeggiare la vendita dello storico albergo del gruppo Petrone, Chiara, gravata dal senso di colpa per la morte del padre, prende una difficile decisione che Nunzio non sembra affatto condividere. Dopo aver sentito due infermiere fare allusioni su Riccardo e Virginia, Rossella sembra dar credito a quei pettegolezzi. È un momento difficile anche per Ornella e Raffaele che ormai fanno sempre più fatica a comunicare. Dopo che Espedito si è presentato a palazzo “scortato” dai temibili fratelli di Speranza, le cose sembrano mettersi molto male, soprattutto per il povero Samuel.