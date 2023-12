Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 dicembre 2023

Antonio è rimasto turbato dall’intuizione di Manuel sulla relazione tra Viola e Damiano. Eduardo e Clara rientrano a Napoli. Non volendo far dispiacere Otello a cui ha dimenticato di portare il regalo dalla Sicilia, Renato chiederà a Raffaele un piccolo sacrificio. Gli interventi eccessivamente anticonformisti di Micaela durante la trasmissione radiofonica dedicata al Natale non incontrano il favore di Filippo, ma forse non tutti la pensano come lui.