Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 gennaio 2021

Lunedì 25 gennaio

I dubbi di Michele sull’identità dell'uomo che ha aggredito lui e Silvia generano un nuovo momento di crisi in famiglia, ma il giornalista decide di vederci chiaro. Vittorio è sempre più in difficoltà nel difendere la sua crescita professionale in radio mentre Chiara, in nome degli ascolti, vorrebbe riportarlo ai tempi di Vicky Beef. Dispiaciuta per la solitudine di Leonardo, Serena decide di fare un nuovo tentativo con la sua famiglia.