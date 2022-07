Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 luglio 2022

Manuela cerca di dissuadere Micaela dal partire con il fotografo olandese appena conosciuto e, pur di proteggere Jimmy dall’ennesima delusione della madre, potrebbe ricorrere a una mossa azzardata. Nunzio non si arrende alla partenza di Chiara e tenta di mettersi in contatto con lei, Franco si sente in colpa per non avergli detto di averla vista in aeroporto. La scampagnata nel caseificio Altieri ha scatenato la rabbia di Speranza che accusa Samuel di non averla supportata contro il padre.