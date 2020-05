Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 maggio 2020

Lunedì 25 maggio

Decisa a colmare la propria solitudine, Marina si presenta al circolo con un accompagnatore a pagamento. Come reagirà Roberto? Il primo giorno di lavoro di Teresa a casa di Filippo è molto faticoso per lei e per il suo imprevisto aiutante! Sebbene Virgilio non intenda cedere al loro ricatto, Guido e Andrea non si arrendono. Devono escogitare qualcosa per convincerlo a venire a patti con loro.