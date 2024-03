Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 marzo 2024

Con l’aiuto di Damiano, Viola riesce a far riavvicinare finalmente i piccoli Antonio e Manuel ma la complicità che si crea anche tra Antonio e Damiano farà soffrire qualcuno. Alberto fa pressione su Clara che non ha ancora deciso se portare avanti la gravidanza, un’amica verrà a sostenerla in questo momento così delicato. Guido e Mariella si sfogano per il loro malessere coniugale, Cerruti sembra trovare un po’ di leggerezza grazie a Luciano.