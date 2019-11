Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 novembre 2019

23 Novembre 2019 | 08:21 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 25 a venerdì 29 novembre. La stagione numero 23 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



lunedì 25 novembre Il debutto di Diego nel suo nuovo lavoro sarà motivo di apprensione per Raffaele, ma si profila un motivo di preoccupazione sul cammino del povero ragazzo ancora più inquietante. Il confronto tra Marina e Fabrizio avrà un esito inatteso, come quello fra la donna e Alberto, che cercherà di riguadagnarne la fiducia. Andrea cercherà l’aiuto di Silvia per far ingoiare ad Arianna una pillola che potrebbe rivelarsi alquanto indigesta.

martedì 26 novembre Lo strano incontro al Vulcano risveglierà in Diego quei frammenti di memoria che potrebbero far luce sull’incidente di Aldo Leone. Le difficoltà di Bianca con la nuova maestra saranno oggetto di un confronto familiare, genitori e nonni la penseranno allo stesso modo? Indispettito dalle recriminazioni di Catello, Guido si farà carico di una difficile rivelazione.

mercoledì 27 novembre Convinto di aver trovato la persona che ha aggredito Leone e ossessionato dall’idea di dimostrare la propria innocenza, Diego esiterà sul da farsi. Forte dei consigli di Mariella, Vittorio proverà a riconquistare Alex, con quali risultati? Mentre Angela e Franco affronteranno i problemi di Bianca, ignorando i consigli di Giulia, lei sembrerà sempre più presa dal suo amico virtuale.

giovedì 28 novembre Raffaele e Niko sono preoccupati per Diego e non sanno se dare seguito ai suoi ricordi rivelatori, il giovane, però, prenderà un’iniziativa potenzialmente dirompente. La differenza di vedute sulle decisioni da prendere su Bianca potrebbe generare tensioni tra Giulia e Angela mentre scopriremo chi è la donna che si occupa delle pulizie al Centro Ascolto. Deluso perché, nonostante i consigli di Mariella e quelli più improbabili di Mia, non è ancora riuscito a riconquistare Alex, Vittorio, in radio, avrà un divertente incontro-scontro…

venerdì 29 novembre La presenza di un ospite speciale in radio darà a Vittorio lo spunto per elaborare un romantico piano che potrebbe forse aiutarlo a riconquistare il cuore di Alex. Mentre Diego medita combattuto sulla proposta ricevuta, Filippo cerca di ritagliarsi un momento di intimità con Serena, per recuperare il tempo perduto. Ma la sorte sembra mettersi buffamente di traverso.

Previous

Next