Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 ottobre 2021

Marina non sembra riuscire a tirare su di morale Fabrizio che vive con un profondo senso di colpa le decisioni prese per salvare il pastificio. Travolto dalla gioia per la nascita della figlia, Filippo sembra aver capito finalmente quale sia il suo posto mentre dalla sua memoria riaffiora un ricordo che credeva perduto. La scoperta del tradimento della madre si ripercuote sull’umore di Rossella che vivrà un momento di difficoltà sul lavoro. E mentre Silvia, in crisi, tiene a distanza Giancarlo, Michele sta per rientrare a Napoli.