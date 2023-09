Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 settembre 2023

Marina asseconderà Ferri nella sua decisione di temporeggiare prima di dare a Lara la stoccata finale, lo stratagemma messo in atto da quest’ultima per ritrovare Ida darà i suoi frutti. Gabbato da Diana, Alberto sfogherà la sua rabbia sia contro di lei che contro Clara e a nulla serviranno i tentativi di Niko per fargli avere uno sguardo più lucido su di sé. Nunzio, sempre più sotto pressione per le imminenti nozze di Rossella, cercherà una via di fuga proprio con Diana. Grazie all’aiuto di Raffaele, Giulia è pronta ad affittare una stanza della Terrazza attraverso un sito specializzato ma Renato non le renderà la vita facile.