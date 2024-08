Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 agosto 2024

In attesa che Marina ritorni a Palazzo, Ferri comincia a interessarsi in prima persona alla gestione della radio e chiede un incontro a Michele che però, visto il loro recente confronto-scontro, si accinge a viverlo con una certa apprensione. Intanto Magdalena, ancora a Napoli in attesa del processo, proverà a dare un significativo cambiamento alla propria vita, in tutti i sensi. Col ritorno di Raffaele da Barcellona, Rosa, che lo ha sostituito mentre era in ferie, tornerà alla sua vecchia vita e sarà allietata dalla visita un nuovo e caro amico. Intanto il Palazzo, oltre al suo portiere, riabbraccerà parecchi abitanti di ritorno dalle vacanze, fra i quali Giulia e Luca.