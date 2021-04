Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 aprile 2021

Con la polizia di nuovo ai cantieri e Pietro che ha messo Ferri in cattiva luce davanti al cliente dello yacht, per Roberto e Franco la situazione si fa sempre più spinosa e, come se non bastasse, i due vengono convocati in commissariato. Silvia fa la conoscenza di un nuovo cliente, Michele riceve la visita di Guido che lo esorta a riprendere in mano la propria vita. Jimmy racconta a Giulia e Niko del viaggio a Berlino, mentre Renato, alle prese col bagaglio sbagliato, dovrà rimediare senza attirare l'attenzione di Raffaele.